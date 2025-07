Quesada | Italia deluso ma non arrabbiato | siamo indietro Sudafrica di un altro mondo

Dopo la sconfitta contro gli Springboks, la quesada Italia si trova a riflettere con amarezza ma senza rabbia. Il commissario tecnico ammette le differenze abissali, riconoscendo i limiti emersi sul campo. Tuttavia, la tournée rimane un successo: un’opportunità preziosa per scoprire nuovi talenti e rafforzare il futuro del rugby italiano. In questa sfida di crescita, l’Italia non si arrende, ma guarda avanti con determinazione e speranza.

Il c.t. dopo la batosta con gli Springboks: "Tra noi e loro troppa differenza. Non abbiamo vinto una touche nĂ© un pallone aereo. La tournĂ©e resta positiva: volevamo allargare la rosa scoprendo nuovi giocatori e lo abbiamo fatto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quesada: "Italia, deluso ma non arrabbiato: siamo indietro. Sudafrica di un altro mondo"

