Rongier Juve nuovo nome per il centrocampo bianconero | potrebbe entrare nella trattativa per Weah? Tutti gli ultimi dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma con un possibile nuovo nome per il centrocampo: Valentin Rongier. Mentre le trattative con l'Olympique Marsiglia per Timothy Weah avanzano, il nome del mediano francese emerge come un'ipotesi interessante, alimentando le speranze dei tifosi bianconeri. Quali saranno le prossime mosse della Juve? Scopriamo gli ultimi dettagli sulla strategia del club e le possibili implicazioni di questa suggestiva operazione di mercato.

Rongier Juve, nuovo nome per il centrocampo bianconero: i dettagli sulle possibili mosse del club. Durante le trattative in corso tra il calciomercato Juve e l' Olympique Marsiglia per il trasferimento di Timothy Weah, è spuntato un nome inaspettato: Valentin Rongier. Come riferito da Matteo Moretto, il centrocampista del Marsiglia è stato menzionato nei dialoghi tra i due club, ma al momento non risulta essere una priorità per la Juve. Rongier, che vanta un contratto in scadenza nel 2026, è un centrocampista centrale di 30 anni con oltre 270 presenze in Ligue 1, una cifra che testimonia la sua esperienza, continuità e affidabilità in un campionato di altissimo livello.

Valentin Rongier (30 ans) a été proposé dans le deal pour le dossier Timothy Weah (25 ans). Mais ce n'est pas une piste prioritaire pour la Juve actuellement. #TeamOM | #MercatOM Vai su X

