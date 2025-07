Fabio Fognini la lettera d’addio | È il momento di smettere L’amore per Flavia Pennetta e gli indizi sul futuro | Col tennis non finisce qui…

Fabio Fognini dice addio al tennis con parole piene di emozione e gratitudine, chiudendo un capitolo memorabile della sua vita. Dopo anni di successi e sfide sul campo, l’ormai ex tennista si concede un nuovo inizio, tra ricordi indimenticabili e speranze per il futuro. La sua lettera aperta, condivisa sui social, ha catturato il cuore dei fan e lasciato spazio a nuove prospettive, perché il suo amore per lo sport non si ferma qui.

«Si chiude un capitolo importante della mia vita. Me ne vado con il cuore pieno di gioia, orgoglioso del percorso fatto e curioso di scoprire cosa mi riserverà il futuro». È con queste parole che Fabio Fognini, dopo aver ufficializzato il suo ritiro dal tennis l’altro giorno in conferenza stampa a Wimbledon, ha salutato «tutti voi», ossia i fan che da anni, anzi decenni, lo seguono. Una lettera aperta, affidata ai social media, in cui il tennista ligure ha ripercorso gli ultimi difficili giorni in cui ha maturato la decisione e ha ringraziato tutte quelle persone che hanno reso possibile una carriera indimenticabile. 🔗 Leggi su Open.online

Con una bellissima lettera Fabio Fognini dice definitivamente addio al tennis: il tennista azzurro ringrazia tutti e poi fa una dedica commovente a Flavia Pennetta. Grazie, Fabio! ? Vai su Facebook

