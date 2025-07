Noemi in concerto a Foggia | il suo ‘Nostalgia Summer Tour’ fa tappa in via Zara

Noemi torna a conquistare il pubblico con il suo irresistibile ‘Nostalgia Summer Tour’, e questa volta fa tappa a Foggia, in via Zara il 24 agosto nell’Area Concerti. Un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della musica e dell’emozione, tra i grandi eventi che celebrano la decima edizione del tour. Preparati a lasciarti coinvolgere dall’atmosfera unica di questa serata memorabile.

Compare anche Foggia tra le nuove date del ‘Nostalgia Summer Tour’ di Noemi. Le nuove tappe sono state annunciate in queste ore. La data foggiana è il 24 agosto nell’Area Concerti di via Zara. La location lascia pensare che si tratti di uno dei grandi eventi previsti nell’ambito della decima. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

