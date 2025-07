Addio Retegui arriva il sostituto | l’Atalanta lo pesca in Serie A

L’Atalanta si prepara a salutare Mateo Retegui, chiamato a un’avventura in Arabia Saudita con ingaggi stellari. Ma chi prenderà il suo posto in attacco? La società bergamasca ha individuato un profilo di grande talento nel nostro campionato, pronto a rinforzare la squadra di Ivan Juric e a scrivere un nuovo capitolo di successo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul possibile sostituto che potrebbe fare sognare i tifosi nerazzurri.

L’Atalanta è pronta a sostituire Retegui: ecco chi è li profilo principale per l’attacco dei bergamaschi di Ivan Juric L’ Atalanta nella giornata di ieri ha salutato Mateo Retegui. Il capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A saluta Bergamo per accasarsi in Arabia Saudita, dove percepirà uno stipendio davvero incredibile, cifre che in Europa sono riservate a pochissimi eletti dei top team. Se l’ex Tigre sta per firmare il contratto della vita a livello economico, l’Atalanta dovrà cercare un sostituto. (Ansa) – tvplay.it Andiamo a ricapitolare: Retegui all’Al Qadsiah firmerà un contratto di quattro anni con opzione per il quinto a 15,5 milioni di euro più bonus netti a stagione arrivando circa a 20, una cifra che moltiplicati nella migliore delle ipotesi a cinque stagioni significa che Mateo incasserà circa 100 milioni solo di stipendio. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Retegui, arriva il sostituto: l’Atalanta lo pesca in Serie A

In questa notizia si parla di: atalanta - retegui - serie - addio

Atalanta, la decisione sul futuro di Retegui: le ultime novità - L’attenzione si accende sul futuro di Matteo Retegui, protagonista di una stagione stellare con l’Atalanta, culminata con 25 gol.

#Retegui #Atalanta, il bomber dice addio alla #SerieA Vai su X

CIFRE DA RECORD PER L'AFFARE #RETEGUI: L'ATALANTA PASSA ALL'INCASSO ED ANCHE IL GIOCATORE Quasi settanta milioni di euro per i nerazzurri, venti milioni a stagione per il bomber. Dopo una stagione da urlo in #SerieA, Retegui vola in Sa Vai su Facebook

Retegui lascia l'Atalanta: va all'Al-Qadsiah per 67 milioni di euro; Retegui, addio Serie A: il bomber all'Al Qadsiah per 67 milioni. Ennesima cessione record per l'Atalanta; Atalanta, Gasperini: Addio allo Scudetto. Su Lookman e Retegui....

Calciomercato Atalanta, tutte le trattative: addio Retegui, cercasi centravanti - Acquisti, cessioni, operazioni in entrata e in uscita: tutti gli aggiornamenti in corso in casa Atalanta per la prossima stagione di Serie A ... Come scrive derbyderbyderby.it

Calciomercato Atalanta News/ Mikautadze, Dea al lavoro per la punta. Retroscena su Retegui - Il centravanti della Nazionale stava per rinnovare, poi ha deciso per l'Arabia (12 luglio 2025) ... Segnala ilsussidiario.net