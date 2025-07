Juve trattativa in corso con il Marsiglia per Weah | i francesi inseriscono quel nome come pedina di scambio

La trattativa tra Juventus e Marsiglia si infittisce, con un colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola: i francesi propongono Rongier come pedina di scambio per portare Weah in Italia. Una mossa strategica che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo e influenzare il destino dei due club. Resta da capire se i bianconeri accetteranno questa proposta o cercheranno altre soluzioni per rafforzare la rosa.

La Juve tratta con il Marsiglia per la cessione di Weah: i francesi hanno proposto ai bianconeri Rongier come pedina di scambio Nel corso delle trattative tra Juve e Olympique Marsiglia per il futuro di Timothy Weah, è emerso un nome a sorpresa: quello di Valentin Rongier. A riportare l'indiscrezione è stato il giornalista Matteo .

? #Juventus, trattativa in corso per il trasferimento di Weah al #Marsiglia. Accordo di massima tra l'OM e l'esterno per un contratto fino al 2030. [@NicoSchira]

