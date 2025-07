Inaccettabile che agli autisti e ai soccorritori non sia riconosciuta l’indennità di rischio

È inaccettabile che agli autisti e ai soccorritori non venga riconosciuta l’indennità di rischio, un aspetto fondamentale per tutelare chi ogni giorno affronta situazioni di pericolo per garantire la sicurezza di tutti. La sicurezza sui luoghi di lavoro, specialmente su strada, deve rimanere una priorità assoluta. La Fp Cgil di Foggia si schiera con forte determinazione a sostegno di questi professionisti, dimostrando che la loro tutela è una responsabilità collettiva.

“La sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi quelli su strada, deve essere sempre al centro dell’attenzione, specie per chi opera ogni giorno in prima linea per garantire il diritto alla salute”. Lo afferma la Fp Cgil di Foggia, esprimendo la propria profonda vicinanza e solidarietà ai lavoratori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

