Iran la saga dell' uranio arricchito | ci sarebbero scorte scampate ai raid israeliani e americani

Nel cuore di questa intricata vicenda nucleare iraniana si celano segreti che sfidano ogni previsione: scorte di uranio arricchito, furtivamente scampate ai raid israeliani e americani, nascosti nel sottosuolo e praticamente intatti. Questi depositi clandestini alimentano un'onda di tensione e incertezza internazionale, mentre le continue rivelazioni lasciano spazio a nuovi colpi di scena nella saga dell’uranio iraniano. La domanda che rimane è: cosa potrebbe ancora emergere da questo enigma nucleare?

Esisterebbero scorte di uranio arricchito scampate ai raid israeliani e successivamente americani, mirati proprio a smantellare alla radice il programma nucleare atomico degli ayatollah. Stoccati nel sottosuolo, quindi difficili da colpire, sarebbe rimasti illesi dei depositi con quantitativi di materiale di qualità quasi pari a quella necessaria per una bomba. L'ultima rivelazione della saga dell'uranio iraniano - con continui colpi di scena sugli esiti della guerra lanciata da Tel Aviv a Teheran - proviene questa volta da un alto funzionario dell'intelligence dello Stato ebraico, che per concedere l'intervista ha chiesto l'anonimato alla Reuters. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, la saga dell'uranio arricchito: ci sarebbero scorte scampate ai raid israeliani e americani

In questa notizia si parla di: uranio - saga - arricchito - scorte

Cosa vuol dire che l'Iran ha cominciato a produrre uranio arricchito al 60%.

Iran, scorte di uranio arricchito scampate ai raid Usa-Israele: la rivelazione - Gli Stati Uniti hanno colpito due dei siti di arricchimento più critici dell'Iran con bombe da circa 13. msn.com scrive

scorte di uranio arricchito in iran sfuggono agli attacchi americani e israeliani, tensioni crescono - Israele e Stati Uniti hanno colpito le strutture nucleari iraniane nel 2024, ma l’Iran conserva scorte di uranio arricchito quasi militare, alimentando timori su un possibile armamento nucleare in Med ... Come scrive gaeta.it