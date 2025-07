Rios Inter per il centrocampista resta solo la Roma? Pedullà | In Italia corre da sempre solo un club La proposta…

Il futuro di Rios, il talentuoso centrocampista del Palmeiras, continua ad appassionare il calcio italiano. La Roma resta in pole position, ma la valutazione del giocatore si mantiene elevata, come confermato da Alfredo Pedullà su X. In un mercato incerto, solo un club in Italia sembra poter conquistare le sue attenzioni: sarà ancora la Roma a riuscirci? Restate con noi per scoprire gli sviluppi.

Rios Inter, per il centrocampista resta solo la Roma? Pedullà in un post su X: «In Italia corre da sempre solo un club. La proposta.». Rios, il centrocampista del Palmeiras, rimane il grande obiettivo della Roma. Nonostante le trattative in corso, Alfredo Pedullà conferma, attraverso un post su X, che la valutazione del giocatore non è destinata a scendere. In altre parole, Rios non perderà valore e la sua richiesta resta alta. Secondo Pedullà, il centrocampista colombiano continua ad essere il nome di riferimento per il centrocampo della Roma. L’offerta presentata dalla Roma è stata confermata: 25 milioni di euro più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, per il centrocampista resta solo la Roma? Pedullà: «In Italia corre da sempre solo un club. La proposta…»

La conferma di un forcing sempre più concreto per Rios arriva anche da Alfredo Pedullà. Come scrive l'esperto di mercato, contatti tra i due club anche nella notte. La Roma è l'unico club forte sul centrocampista del Palmeiras e il desiderio è quello di chiudere Vai su Facebook

#Rios mai in ribasso, non può perdere quota e risalire nel giro di 48 ore: resta il nome di riferimento per il centrocampo della #Roma. In Italia corre da sempre solo il club giallorosso. La proposta preannunciata (confermiamo) è 25 più 5, il #Palmeiras chiede u Vai su X

Roma, pressing alto su Rios: contatti anche nella notte; Pedullà: “La Roma sta lavorando seriamente per Rios. Irruzione nella notte per evitare inserimenti”; La Roma ha offerto 30 milioni al Palmeiras per Rios: le ultime dal Brasile.