Volley femminile l’Italia respinge anche l’assalto della Turchia e si impone 3-2! Antropova entra e cambia la partita

L’Italia del volley femminile continua a sorprendere e a incantare, mantenendo intatta la serie di vittorie nella Nations League. Contro la Turchia, le campionesse olimpiche hanno mostrato determinazione e talento, ribaltando il punteggio al tie-break e conquistando l’undicesima vittoria consecutiva. Con l’ingresso decisivo di Antropova, la squadra ha dimostrato ancora una volta di essere una forza da rispettare. La passione e il coraggio sono i pilastri di questa straordinaria avventura.

L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-2 (25-19; 21-25; 21-25; 25-20; 15-11) e ha infilato l’undicesima vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, prolungando la propria imbattibilità nella prestigiosa competizione internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche sono riuscite ad avere la meglio al tie-break dopo essersi trovate sotto per 2-1, sconfiggendo la compagine guidata da coach Daniele Santarelli in uno scontro diretto di enorme caratura tecnica tra due delle migliori formazioni in circolazione. Le ragazze del CT Julio Velasco si confermano al primo posto in classifica generale con 11 successi (30 punti), inseguite dal Brasile (10 affermazioni e 28 punti) alla vigilia dell’ultima giornata: le azzurre incroceranno l’Olanda, mentre le verdeoro se la dovranno vedere con il Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia respinge anche l’assalto della Turchia e si impone 3-2! Antropova entra e cambia la partita

