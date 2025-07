Trump | Dazi del 50% al Brasile? Trattano male Bolsonaro è un uomo onesto – Il video

In un mondo di tensioni commerciali e alleanze mutevoli, le parole di Trump sul Brasile e Bolsonaro gettano nuova luce sulla complessità delle relazioni internazionali. L'ex presidente americano riflette sui dazi e sulla figura di Bolsonaro, sottolineando il suo carattere onesto e il rispetto per il popolo brasiliano. Un commento che invita a riconsiderare i pregiudizi e a comprendere le sfumature di una diplomazia spesso fraintesa. La storia è fatta di dettagli che cambiano le prospettive.

(Agenzia Vista) Usa, 12 luglio 2025 "Forse ad un certo punto parlerò con il Brasile dei dazi. Non lo sono. Trattano il Presidente Bolsonaro in modo molto ingiusto. È un brav'uomo, lo conosco bene. Ho negoziato con lui, era un negoziatore molto duro e posso dirti che era un uomo molto onesto e amava il popolo brasiliano. Era un ragazzo molto difficile con cui negoziare. Non dovrebbe piacermi perché era molto duro nelle trattative, ma era anche molto onesto e conosco quello onesto e conosco quello disonesto", lo ha detto il Presidente Donald Trump. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online