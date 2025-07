Calciomercato Inter Mourinho in soccorso dei nerazzurri! Interesse per quel giocatore ma in pole c’è un altro club

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'intervento di Mourinho, pronto a fare da cavaliere biancazzurro per i nerazzurri. Tra sondaggi e strategie, il futuro di Mehdi Taremi resta incerto: l’Inter mira a liberarsene per acquistare un nuovo fantasista, ma la concorrenza si fa agguerrita. In questo scenario incerto, i tifosi si chiedono: chi arriverà e chi invece lascerà Milano? La risposta si cela nelle prossime mosse di mercato.

. Il futuro di Mehdi Taremi resta ancora tutto da scrivere. Per il calciomercato l’ Inter ha in programma di cederlo per fare spazio a un nuovo fantasista che andrebbe a completare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore è arrivato un concreto sondaggio da parte del Fenerbahçe, che ha mostrato interesse per l’attaccante iraniano. Il club turco lo vorrebbe inserire nel suo attacco, che vedrebbe En-Nesyri come titolare e Jhon Duran come alternativa di lusso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Mourinho in soccorso dei nerazzurri! Interesse per quel giocatore, ma in pole c’è un altro club

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - mourinho - soccorso

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Tante news di calciomercato, Dumfries, Calhanoglu, Thuram, Kean e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata, chat... Vai su Facebook

Il nuovo allenatore dell’Inter da Fabregas alla suggestione Mourinho, il totonomi; Diretta live calciomercato 30 giugno 2025, Inter-Leoni, David cambia tutto per la Juve, Sassuolo su Mazzocchi, emergenza Roma; Mou in totale emergenza: con l'Inter senza Abraham e Karsdorp.

Calciomercato Inter: Mourinho in aiuto dei nerazzurri con quella cessione? - Marotta e Ausilio hanno bisogno di piazzare il loro esubero Il futuro di Mehdi Taremi all’Inter sembra essere già giunto al c ... Come scrive calcionews24.com

Mourinho fa un regalo all’Inter: Marotta ha già detto di sì - L’uomo del triplete, infatti, è pronto a fare un assist alla società nerazzurra: ha già ricevuto il via libera di Marotta. Riporta calciomercatoweb.it