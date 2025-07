Serturini | Notte magica per l’Italia Femminile Tutto per questa maglia!

Una notte indimenticabile per l’Italia femminile, che ha conquistato i quarti di finale degli Europei grazie a una prestazione straordinaria. Tra le protagoniste, Annamaria Serturini dell’Inter Women, che ha condiviso con emozione questa vittoria storica. La sua voce ci trasporta in un momento di pura magia, dove sogni e passione si uniscono per celebrare il calcio femminile italiano. E questa è solo l’inizio di un cammino ricco di successi.

L’Italia Femminile ottiene la qualificazione ai quarti di finale degli Europei. Tra le protagoniste anche la giocatrice dell’Inter Women Annamaria Serturini, che racconta tutta la sua emozione. NOTTE MAGICA – Intervistata dai canali ufficiali della FIGC, Annamaria Serturini dichiara sulla gara contro la Spagna: « È stata una notte magica, che sognavamo tutti insieme. Ognuna di noi la sognava da tanto tempo, chi per un motivo, chi per un altro. Alla fine l’importante è che tutte insieme siamo arrivate al nostro grande obiettivo, non vogliamo fermarci. Vogliamo continuare a sognare e a far sognare gli italiani ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serturini: «Notte magica per l’Italia Femminile. Tutto per questa maglia!»

In questa notizia si parla di: serturini - notte - magica - italia

Europei femminili, Italia ai quarti. #Serturini: "Una notte magica. L'esordio? Non vedevo l'ora" Vai su X

Italia Femminile ai quarti, Serturini: “Una notte magica, vogliamo continuare a sognare”; Azzurre, la gara qualificazione con la Spagna seguita da oltre 1 milione e 360mila telespettatori. Cambiaghi e Serturini: “Serata pazzesca”; Europei femminili, Italia ai quarti. Serturini: Una notte magica. L'esordio? Non vedevo l'ora.

Italia Femminile ai quarti, Serturini: “Una notte magica, vogliamo continuare a sognare” - Nonostante il ko con la Spagna, l’Italia vola ai quarti degli Europei: Serturini commenta la qualificazione e il debutto nella competizione ... Da fcinter1908.it

Italdonne, Serturini: "Volevamo tutte la qualificazione. La Norvegia? Daremo tutto" - "È stata una notte magica, che sognavamo tutte insieme – le parole di Annamaria Serturini, centrocampista classe 1997 della Nazionale e dell'Inter, dopo il passaggio del ... Scrive tuttojuve.com