Dal Medioevo a oggi tutto è cambiato Ma non l’acquolina per i fiori di zucca

Dal Medioevo a oggi, molto è cambiato, ma il desiderio di gustare i fiori di zucca resta inalterato. Leggeri, ricchi di minerali e vitamine, sono un vero tesoro in cucina. Prima di usarli, bisogna eliminare il gambo e i pistilli. Ogni regione ha le sue specialità: fritti, risotti, frittate o paste. Scopriamo insieme come valorizzare questa delizia autentica della nostra tradizione culinaria.

Sono ipocalorici, ricchi di minerali e di vitamine A e C. Prima di cucinarli vanno levati il gambo e i pistilli. Ogni Regione ha la propria ricetta: si fanno fritti oppure finiscono nei risotti, nelle frittate o nella pasta.

