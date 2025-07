Osimhen Galatasaray l’obiettivo della Juve vuole solo il club turco! Rifiutata questa proposta clamorosa | i dettagli sull’affare col Napoli

Victor Osimhen, il desiderio della Juventus, ha scelto di concentrarsi solo sul Galatasaray, rifiutando una proposta clamorosa dell’Al-Hilal. La sua decisione apre nuove dinamiche di mercato e alimenta le voci sul futuro dell’attaccante nigeriano. Con gli ultimi aggiornamenti, il trasferimento sembra sempre più definito: i dettagli su questa intricata trattativa promettono di tenere tutti con il fiato sospeso. Rimani con noi per scoprire come evolverà questa emozionante saga di calciomercato.

Osimhen Galatasaray, l’obiettivo della Juve vuole solo il club turco: tutti gli ultimi aggiornamenti sul nigeriano. L’ Al-Hilal, uno dei club più importanti dell’Arabia Saudita, ha recentemente tentato un nuovo approccio per ingaggiare Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Come riportato dal giornalista turco Ya??z Sabuncuo?lu su X, il club saudita ha fatto un passo in avanti presentando una proposta ufficiale al Napoli per un valore di 75 milioni di euro, con il pagamento suddiviso in due rate da 37.5 milioni. Nonostante la forza economica dell’ Al-Hilal e il forte interesse per il nigeriano, che sembrava poter essere attratto dalla proposta, Osimhen ha deciso di declinare l’invito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com