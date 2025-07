Hjulmand Juventus piovono conferme sul gradimento dei bianconeri | così può arrivare a Torino Tutti gli ultimi aggiornamenti

Le voci intorno alla Juventus si intensificano: il centrocampista dello Sporting Morten Hjulmand sembra essere sempre più vicino ai bianconeri. Con un occhio rivolto alle mosse di mercato, la Vecchia Signora valuta attentamente questa opportunità per rafforzare il suo centrocampo e rimanere competitiva in vista della prossima stagione. Ma quali sono gli ultimi dettagli e le potenziali implicazioni di questa trattativa? Scopriamolo insieme.

Hjulmand Juventus, piovono conferme sul gradimento dei bianconeri: le ultimissime sulle mosse del club. Il calciomercato Juve ha messo nel mirino Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting, come rinforzo per il proprio centrocampo. Come rivelato da Alfredo Pedullà, la Juve si è già informata con lo Sporting CP riguardo al danese, un profilo che ha attirato l’attenzione della dirigenza bianconera. Hjulmand, 24 anni, è un centrocampista di grande qualità, noto per la sua capacità di impostare il gioco, recuperare palloni e fornire solidità alla mediana. La sua esperienza in Serie A con lo Sporting ha dimostrato il suo valore, e la Juve lo considera una delle opzioni più valide per rafforzare il reparto di centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com