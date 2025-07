A Messina una via per Cossetto a Milazzo per Ramelli | così Fratelli d' Italia vuole riscrivere la toponomastica

A Messina, la proposta di intitolare una via a Norma Cossetto ha suscitato vivaci polemiche tra cittadini e politica, riflettendo il peso della memoria storica. Nel frattempo, a Milazzo, Fratelli d'Italia si impegna per dedicare una strada a Sergio Ramelli, giovane vittima di un atto di violenza politica. Due iniziative che evidenziano come la toponomastica diventi spesso terreno di scontro ideologico e memoria condivisa, alimentando un dibattito acceso e appassionato.

A Messina la polemica con Fratelli d'Italia per intitolare una via a Norma Cossetto, a MIlazzo l'impegno sempre di Fratelli d'Italia per una strada a Sergio Ramelli, giovane neofascista assassinato da un gruppetto di estremisti di sinistra. Ad avanzare la richiesta, che ha suscitato ampie. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

