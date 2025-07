Tour de France 2025 Milan vince l’ottava tappa | Sono molto felice per me e per tutta la squadra

Il Tour de France 2025 è stato teatro di un’emozionante vittoria italiana: Jonathan Milan ha conquistato l’ottava tappa, sorprendendo tutti con una volata spettacolare. L’azzurro ha dimostrato coraggio e determinazione, battendo avversari di livello come Van Aert e Groves, in una tappa ricca di adrenalina e sorprese. È da quasi sei anni che un italiano non trionfava in questa prestigiosa corsa. La passione e la tenacia di Milan ci hanno regalato una giornata indimenticabile nel mondo del ciclismo.

Bella vittoria dell’azzurro Jonathan Milan con una volata straordinaria nell’ottava tappa del Tour de France oggi 12 luglio, la Saint-Méen-le-Grand-Laval di 171.4 km. L’italiano, pur senza compagni di squadra, ha rubato il tempo al treno dell’Alpecin e ha preceduto van Aert e l’australiano Kaden Groves sul traguardo. Da quasi sei anni un italiano non vinceva una tappa nella Grande Boucle. Il campione sloveno Tadej Pogacar, del Team Uae Emirates, conserva la maglia gialla di leader della gara. “Ancora devo realizzare quello che abbiamo fatto, quando inizi una gara hai sempre grandi sogni e aspettative e grande fiducia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

