Raduno del nuovo Bologna | calca di fan all’arrivo a Casteldebole grande coro per Immobile

Un'onda di entusiasmo travolge il centro tecnico di Casteldebole: i tifosi rossoblù si radunano in massa, pronti ad accogliere il ritorno dei loro campioni. Immobile, con il suo coro dedicato, incarna il cuore pulsante di questa passione infinita. È un’atmosfera di festa, di speranza e di attesa per nuove emozioni. E mentre il sole cala su Bologna, il sogno continua: il calcio diventa poesia, e la città si fa grande famiglia.

Bologna 12 luglio 2025 – “Ole, Ole, Ole, Ciro. ”. Neanche il tempo di varcare il cancello di Casteldebole, che Immobile già aveva il coro personalizzato e l’affetto di centinaia di cuori rossoblù, che a partire dal tardo pomeriggio di oggi hanno attorniato il centro tecnico Niccolò Galli per accogliere il ritorno “a casa”, dopo le vacanze estive, dei ragazzi di Vincenzo Italiano. Alla spicciolata con le loro macchine - chi da solo, come Orso e Ndoye, e chi in coppia, come Immobile e il ceco Vitik o come Ferguson e (il fu ormai) Beukema -, i rossoblù si sono ritrovati lì dove un mese e mezzo fa avevano spento le luci di una stagione storica, che però continuerà ad illuminerà a lungo cuore, mente e ricordi, di Bologna e dei bolognesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Raduno del nuovo Bologna: calca di fan all’arrivo a Casteldebole, grande coro per Immobile

