Ventimiglia bimbo scomparso dal campeggio a Latte | sequestrata l’auto del testimone

Una scomparsa che ha scosso Ventimiglia: il piccolo Allen Bernard Ganao è sparito dal campeggio a Latte, e la sua auto è stata sequestrata. Dopo due intense ispezioni nella casa del testimone, che venerdì ha dichiarato di aver visto e accompagnato il bambino sulla strada, i vigili del fuoco investigano con i sommozzatori in vasche e nel Rio Latte. Le indagini proseguono alla ricerca di ogni indizio per ritrovare il bambino e fare chiarezza su questa drammatica vicenda.

Dopo due sopralluoghi fuori e dentro la casa del testimone che, venerdì sera, ha detto di aver visto e accompagnato sulla strada il piccolo Allen Bernard Ganao, i sommozzatori dei vigili del fuoco ispezionano vasche e il Rio Latte. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ventimiglia, bimbo scomparso dal campeggio a Latte: sequestrata l’auto del testimone

Ventimiglia, bimbo scomparso a Latte: sentito il testimone che lo ha visto venerdì sera e perquisita l’abitazione - Una vicenda che ha sconvolto Ventimiglia: il mistero della scomparsa di Alain, il piccolo di cinque anni scomparso dal camping in zona Latte.

#NEWS - Bimbo di 5 anni scomparso a #Ventimiglia #Alain Bernard Ganao , di #Torino, è sparito dal camping "Por la mar", nella frazione #Latte, dov'era giunto assieme ai genitori e alla sorella per una villeggiatura, e da dove si sarebbe allontanato mentre

ATTENZIONE, DA CONDIVIDERE E FARLO GIRARE. IN CASO DI AVVISTAMENTO O NOTIZIE CONTATTARE IL 112. Sono ore di angoscia a Ventimiglia, dove sono proseguite tutta la notte, finora senza esito, nella zona di Latte, le ricerche di un bimbo di 5 a

Ventimiglia, si cerca bambino scomparso. Portato in caserma un uomo, il video con il bambino; Ventimiglia, il piccolo Alain è scomparso: un testimone portato in caserma, perquisita la casa. Si cerca anche con i cani molecolari e i sub; Interrogato il testimone che ha visto per ultimo il bimbo scomparso a Ventimiglia, ma il racconto non torna.

Ventimiglia, bimbo di 5 anni scomparso: ricerche a oltranza. Sentito testimone - Dopo un pomeriggio di ricerche, con l'impiego anche di sommozzatori che hanno perlustrato due vasche irrigue in disuso sulla collina di Latte, frazione di ... lapresse.it scrive

Allen Bernard Ganao, il video del bimbo di 5 anni prima della scomparsa: si allontana a piedi dal campeggio a Ventimiglia - C'è un video con le ultime immagini del piccolo Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni che è scomparso dopo essersi allontanato venerdì 11 luglio dal camping “Por ... Secondo leggo.it