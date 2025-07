Ventimiglia paura per un bimbo scomparso | disperso dopo l’uscita dal campeggio | Sequestrata l' auto dell' uomo che ha visto il piccolo

A Ventimiglia cresce l’angoscia per la scomparsa del piccolo Alain Barnard Ganao, di soli 5 anni, sparito nel nulla dopo aver lasciato il campeggio. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione, portando alla sequestro dell’auto di un uomo che avrebbe visto il bambino. La comunità si stringe attorno alla speranza di ritrovare il piccolo e di fare luce su questa triste vicenda, mantenendo viva la fiducia nelle forze dell’ordine.

Alain Barnard Ganao, 5 anni, è svanito nel nulla nella serata di venerdì. Testimoni riferiscono di averlo visto allontanarsi dal campeggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio | Sequestrata l'auto dell'uomo che ha visto il piccolo

Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte | Portato in caserma il testimone che lo ha visto per ultimo - Un’ombra di preoccupazione si è abbattuta su Ventimiglia, dove scompare il piccolo Alain Barnard Ganao, 5 anni, disperso dopo aver lasciato il campeggio nella zona di Latte.

Bambino scomparso a #Ventimiglia: Ricerche in corso del piccolo Alain anche con i droni. Si è allontanato ieri sera da un campeggio nella zona di Latte, dove era in vacanza con i genitori. Indossa una maglietta bianca e pantaloncini verdi. Chiunque abbia inf Vai su Facebook

Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte - Ore di apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove dalla serata di venerdì 11 luglio si sono perse le tracce di Alain Barnard Ganao, un bambino di appena cinque anni. Segnala msn.com

Il caso. Cercano tutti Alain, il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia - Perquisita la casa di un uomo che gli avrebbe indicato la strada: sarebbe stato l'ultima persona a vederlo ... msn.com scrive