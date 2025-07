Alta infedeltà alla Camera | cosa ci faceva il reality audace sugli schermi di Montecitorio?

Immaginatevi la scena: mentre i deputati discutono di temi cruciali per il paese, sugli schermi di Montecitorio trasmettono un reality dedicato alle infedeltà. Un momento di estrema imbarazzo che solleva domande sulla gestione degli spazi pubblici e sul rispetto delle funzioni istituzionali. È evidente che un episodio così insolito non può passare inosservato, e ci si chiede: qual è stato il motivo di questa invasione di campo?

Un reality al posto della politica: l'imbarazzo a Montecitorio. Scene decisamente fuori luogo quelle trasmesse venerdì mattina, 11 luglio, sugli schermi della galleria fumatori della Camera dei deputati. Mentre era in corso un'interpellanza parlamentare al viceministro del Lavoro, Claudio Durigon, in una delle aree riservate agli addetti ai lavori è apparsa una puntata del reality " Alta infedeltà ", in onda sul canale Nove e noto per raccontare storie di tradimenti amorosi con ricostruzioni piuttosto spinte. L'episodio segnalato da Il Foglio. A dare la notizia è stato il quotidiano Il Foglio, che ha raccontato nei dettagli il curioso fuori programma.