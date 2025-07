Stadio Franchi | tornano i 55 milioni di fondi pubblici per i lavori di riqualificazione

Stadio Franchi di Firenze: tornano i 55 milioni di fondi pubblici destinati alla sua riqualificazione, riprendendo il loro corso dopo un lungo periodo di incertezza. Questi fondi, parte dei Piani Urbani Integrati, erano stati inizialmente stanziati tra i 200 milioni complessivi, poi rimossi per decreto. Ora, finalmente, vengono reinseriti nel progetto, aprendo nuove speranze per il restauro e lo sviluppo dell’iconico impianto fiorentino. I lavori riprenderanno e Firenze si avvicina al suo obiettivo di un impianto moderno e funzionale.

Tornano a disposizione per i lavori sullo stadio Franchi di Firenze i 55 milioni di euro destinati ai Pui, Piani urbani integrati, inizialmente parte dei 200 milioni di fondi pubblici destinati ai lavori di ristrutturazione dell'impianto e poi definanziati per decreto. 55 milioni che non andranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

