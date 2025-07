Temptation Island Gabriela e Giuseppe si sono sposati | le foto dopo il sì

anche Giuseppe, elegante e emozionato, ha dichiarato il suo amore in un giorno indimenticabile. Dopo le sfide di Temptation Island, il loro legame si è rafforzato, portandoli a questo momento di pura felicità. La loro storia dimostra che, anche tra le prove più dure, l’amore può trionfare e scrivere il più bello dei capitoli. Un nuovo inizio per Gabriela e Giuseppe: la vita insieme comincia ora, con la promessa di un domani radioso.

Oggi Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, la coppia salernitana resa celebre da Temptation Island 2023, hanno finalmente pronunciato il fatidico “sì” di fronte a parenti e amici. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice del Santuario di Pompei, seguito dai festeggiamenti nella loro Scafati. Gabriela, splendida e raggiante, indossava un abito da principessa dal corpetto ricamato, con un maxi velo che le accarezzava i piedi. Anche Giuseppe era elegantissimo in abito scuro classico, pronto a trasformarsi in principe azzurro. L’abito da sposa di Gabriela: tutti i dettagli del look. Il look di Gabriela al gran completo è da copertina: l’atelier Formeri di Afragola le ha confezionato un abito da sposa fiabesco, impreziosito da pizzi e fiori ricamati, mentre il maxi velo ha dato un tocco da vera principessa all’insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it