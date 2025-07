Alberto Costa Sporting il bianconero ha dato il suo assenso al trasferimento! Tutta la verità sull’offerta alla Juve | possibile l’inserimento di Hjulmand nella trattativa? I dettagli

Il mercato si infiamma: Alberto Costa ha dato il via libera al trasferimento, e lo Sporting CP ha ufficializzato un'offerta da 20 milioni di euro più bonus alla Juventus. La trattativa tra i bianconeri e il club portoghese sta entrando nel vivo, con l'inserimento di Hjulmand come possibile elemento chiave. Resta ora da attendere le ultime mosse per capire se il giovane difensore troverà presto una nuova casa in Italia.

Alberto Costa Sporting, il bianconero ha dato il suo assenso al trasferimento: gli ultimissimi aggiornamenti. La trattativa tra Alberto Costa e lo Sporting CP sta per concretizzarsi, con il club portoghese che ha avanzato una proposta ufficiale alla Juve per il giovane difensore. Come confermato nelle ultime ore, lo Sporting ha offerto 20 milioni di euro, con la possibilità di aggiungere dei bonus legati alle prestazioni future del giocatore. Nonostante alcune voci su altri obiettivi per la fascia, Alberto Costa è considerato la prima scelta dalla dirigenza portoghese per rinforzare il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Sporting, il bianconero ha dato il suo assenso al trasferimento! Tutta la verità sull’offerta alla Juve: possibile l’inserimento di Hjulmand nella trattativa? I dettagli

In questa notizia si parla di: costa - sporting - alberto - bianconero

Calciomercato Milan, quanto costa Gyokeres? Parla il presidente dello Sporting - Il calciomercato del Milan si infiamma con il nome di Gyokeres, uno dei talenti più promettenti del panorama europeo.

Accordo di massima tra #AlbertoCosta e lo #Sporting Le cifre e tutti i dettagli Vai su X

Alberto Costa potrebbe lasciare in prestito la Juventus: questa l'ipotesi Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stato l'interessamento dello Sporting Club per il difensore Voi cosa fareste con il classe 2003 #AlbertoCosta #Juventus Vai su Facebook

Alberto Costa, lo Sporting accelera: c'è l'accordo col giocatore, le richieste della Juve; Gazzetta - Juventus, lo Sporting presenta una nuova offerta per Alberto Costa; Juventus, lo Sporting spinge per Alberto Costa: c’è l’ok del giocatore.

Alberto Costa Juve, lo Sporting fa sul serio: cessione sempre più probabile? Le cifre e i dettagli sul possibile addio del portoghese - Alberto Costa Juve, lo Sporting fa sul serio per il difensore bianconero: svelato il possibile futuro del portoghese La posizione di Alberto Costa, difensore 21enne acquistato dal calciomercato Juve n ... Si legge su juventusnews24.com

Alberto Costa Juventus, canale aperto con lo Sporting Lisbona: cosa può succedere dopo che la prima offerta è stata rifiutata. Il punto - Alberto Costa Juventus, canale aperto con lo Sporting Lisbona: cosa può succedere dopo che la prima offerta è stata rifiutata. Lo riporta juventusnews24.com