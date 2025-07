Dazi Trump | tariffe al 30% per l' Ue Ursula | sconvolgente pronti a reagire

L'annuncio dei dazi al 30% deciso da Donald Trump sull'Unione Europea scuote il panorama globale: una mossa che rischia di riscrivere le regole del commercio internazionale. Dopo lunghe trattative e tensioni crescenti, l'amministrazione americana giustifica questa decisione come risposta a un presunto squilibrio reciproco. La reazione dell'UE non si fa attendere: è pronta a reagire con fermezza, consapevole che questa decisione potrebbe avere conseguenze profonde e durature per il mercato globale.

È arrivata, dopo una lunga attesa, la lettera di Donald Trump all'Unione Europea sui dazi. Una missiva il cui contenuto va oltre le aspettative, con una tariffa del 30% fissata sulle importazioni negli Usa a partire dal primo agosto che è un vero e proprio shock sul commercio internazionale. "La nostra relazione è stata, sfortunatamente, lontana dall'essere reciproca", scrive l'amministrazione statunitense per motivare la decisione, minacciando inoltre ulteriori ritorsioni in caso di risposta da parte di Bruxelles. Se l'Unione Europea decidesse di reagire, infatti, "l'importo scelto, qualunque esso sia, verrà aggiunto al 30% applicato", si legge nella missiva, in cui si ribadisce anche che i dazi non verranno applicati sui beni che l'Unione Europea, o aziende interne all'Unione Europea, decideranno di produrre negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi, Trump: tariffe al 30% per l'Ue. Ursula: sconvolgente, pronti a reagire

In questa notizia si parla di: dazi - trump - reagire - tariffe

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

È appena arrivata l’attesa lettera di Trump all’Unione Europea: impone dazi del 30%, pesantissimi dunque, dal 1 agosto. Non solo, minaccia pure : «Se per qualsiasi motivo decidete di aumentare le vostre tariffe e di reagire, l'importo, qualunque sia l'aumento Vai su Facebook

L’Europa non può rimanere inerme davanti ai dazi illegali di Trump e ai suoi ultimatum. In queste ore si sta lavorando a un accordo di principio su cui continuare il negoziato, ma una volta siglato deve esserci una immediata sospensione di queste tariffe irragi Vai su X

Trump impone dazi del 30% alla Ue e minaccia: Se reagirete le tariffe aumenteranno; Dazi, la lettera di Donald Trump all'Ue: «Tariffe necessarie (30%), vi preghiamo di comprendere. Non rimarrete; Dazi, la strategia in tre step dell’Unione Europea per rispondere alla tariffe di Donald Trump.

Dazi, Trump: tariffe al 30% per l'Ue. Ursula: sconvolgente, pronti a reagire - È arrivata, dopo una lunga attesa, la lettera di Donald Trump all'Unione Europea sui dazi. iltempo.it scrive

Confindustria moda: «I dazi al 30% di Trump sono una minaccia seria per il comparto - L’annuncio del presidente degli Stati Uniti dell’entrata in vigore dal primo agosto delle nuove tariffe sull’export dall’Unione europea sta scatenando le prime reazioni dal mondo fashion ... Come scrive msn.com