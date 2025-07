L’Italia conquista un altro sito Unesco | le Domus de janas sarde ora sono patrimonio dell’umanità

L’Italia ancora una volta conquista il cuore del mondo, aggiungendo un altro prestigioso riconoscimento alla sua lunga lista di tesori UNESCO. Questa volta tocca alle affascinanti Domus de Janas in Sardegna, ora patrimonio dell’umanità. Un primato che ci rende fieri e rafforza la nostra reputazione di paese ricco di storia, arte e natura straordinaria. Le Domus de Janas: un tesoro nascosto nelle rocce che incanta e affascina, simbolo del nostro patrimonio senza tempo.

L’Italia bellissima continua a essere apprezzata nel mondo. Arriva dall’Unesco il riconoscimento per il sito sardo “domus de janas”. Il sessantunesimo per la nostra Nazione. Un primato assoluto in tutto il mondo che continua a crescere e renderci sempre più ammirati per i nostri capolavori artistici e naturali. Le domus de janas: una meraviglia nelle rocce. Le “domus de janas”, in Sardegna, sono il 61esimo sito italiano iscritto nella lista del Patrimonio mondiale, confermando il primato dell’Italia quale nazione con il maggior numero di siti Unesco al mondo. Il Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito a Parigi nella sua 47° sessione, ha infatti deciso oggi l’iscrizione delle “Tradizioni funerarie nella Preistoria della Sardegna: le domus de janas”, riconoscendo l’eccezionale valore universale delle “domus”, definite anche, “case delle fate”, tombe scavate nella roccia che testimoniano le pratiche funerarie, le credenze religiose e l’evoluzione sociale delle comunità neolitiche sarde. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Italia conquista un altro sito Unesco: le “Domus de janas” sarde ora sono patrimonio dell’umanità

