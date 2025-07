Chiesa matrice demolita negli anni ' 60 | inaugurata riproduzione tattile dell' antica facciata

A Carmiano, un gesto simbolico e commemorativo ha rievocato l’antica chiesa matrice, demolita negli anni ’60 in circostanze controverse. La giornata di ieri ha visto il taglio del nastro di una riproduzione tattile dell’originaria facciata, realizzata per coinvolgere i visitatori e preservare la memoria storica del luogo. Questa iniziativa rappresenta un ponte tra passato e presente, rendendo omaggio alla storia e all’identità del paese.

