Fidanza Ecr | Meloni rilancia l' attenzione del Governo sul Mezzogiorno – Il video

Giorgia Meloni accende i riflettori sul Mezzogiorno, riconoscendolo come motore di crescita per l'intera Italia. Con determinazione, il governo punta a rafforzare il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, coinvolgendo anche i conservatori europei a Napoli. La strategia mira a consolidare la centralità del nostro Paese in ambito geopolitico, aprendo nuovi orizzonti di sviluppo e collaborazione. La sfida è ambiziosa, ma decisiva per il futuro del Sud e dell'intera nazione.

(Agenzia Vista) Napoli, 11 luglio 2025 "Giorgia Meloni rilancia l'attenzione del Governo e di Fratelli d'Italia sul Mezzogiorno come locomotiva di sviluppo per l'intera Italia. I conservatori europei sono a Napoli per rilanciare la centralitĂ dell'Italia e dell'Europa nel Mediterraneo: una piattaforma geopolitica fondamentale in cui l'Italia di Giorgia Meloni è sempre piĂą protagonista" così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, a margine dell'incontro organizzato a Napoli dall'Ecr, intitolato "European Awareness Day, is the Mediterranean shaping Europe's future?". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

