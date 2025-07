McEnroe vede Amanda Anisimova prima della finale di Wimbledon e insorge | Non dovrebbero permetterlo

John McEnroe non ha nascosto il suo sconcerto nel vedere Amanda Anisimova prima della finale di Wimbledon, sostenendo che tali incontri dovrebbero essere vietati. Il suo intervento in diretta ha acceso un dibattito acceso sull’etica e le regole del torneo più prestigioso del tennis. La questione solleva importanti interrogativi sulla gestione degli atleti e sul rispetto delle regole per garantire l’integrità dello sport. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa controversia.

John McEnroe si è rivolto in diretta agli organizzatori del torneo di Wimbledon quando ha visto Amanda Anisimova prima della finale poi persa con Iga Swiatek. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iga Swiatek raggiunge la finale di Wimbledon per la prima volta e si prepara ad affrontare Amanda Anisimova. La polacca si racconta: "Ora mi sto divertendo sull'erba".

Wimbledon, Anisimova: “Non immaginavo così la mia prima finale Slam” - Durante il riscaldamento di stamattina ero sfinita; il mio corpo ha chiesto il conto. Segnala ubitennis.com