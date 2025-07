E-Prix Berlino | Mitch Evans trionfa in Gara 1 davanti a Wehrlein e Mortara

Il circuito di Berlino si accende con emozioni intense e sorprese di scena: Mitch Evans trionfa in Gara 1, davanti a Wehrlein e Mortara, regalando spettacolo tra i cordoli del vecchio aeroporto. Dopo aver dominato le qualifiche, il pilota neozelandese della Jaguar dimostra ancora una volta di essere un avversario da rispettare. Tuttavia, l’incidente tra Rowland e Hughes cambia le carte in tavola, lasciando aperte tutte le possibilità per il titolo. La sfida continua, e il campionato si infiamma.

Dopo aver conquistato la pole position tra i cordoli del vecchio aeroporto berlinese, il pilota neozelandese della Jaguar torna alla vittoria davanti alla Porsche di Pascal Wehrlein e alla Mahindra di Edoardo Mortara. Un problema tecnico in seguito a un contatto in pista con la Maserati di Hughes costringe Oliver Rowland al ritiro con il pilota della Nissan che vede sfumare il primo match point utile della stagione per la conquista del titolo iridato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Berlino: Mitch Evans trionfa in Gara 1 davanti a Wehrlein e Mortara

In questa notizia si parla di: davanti - wehrlein - mortara - prix

E-Prix Shanghai: Nick Cassidy, Jaguar, vince sul bagnato in gara 2 davanti a Wehrlein e Da Costa - Nick Cassidy trionfa nel bagnato di Shanghai, regalando alla Jaguar una vittoria di grande valore in una gara surreale.

Le FP1 in quel di Berlino vedono Wehrlein, attuale campione del mondo, dettare il passo davanti ad Edoardo Mortara e Cassidy. Contatto nel finale tra il duo di casa Porsche causa bandiera rossa. Vai su Facebook

E-Prix Berlino: Mitch Evans trionfa in Gara 1 davanti a Wehrlein e Mortara; Berlino 2024/2025, Gara 1: trionfo di Evans, assist di Rowland a Wehrlein | FP; FE | Gara-1 E-Prix di Berlino: Mitch Evans conquista la vittoria, seguono Wehrlein e Mortara. Rowland clamorosamente costretto al ritiro!.

E-Prix Berlino: Mitch Evans trionfa in Gara 1 davanti a Wehrlein e Mortara - Dopo aver conquistato la pole position tra i cordoli del vecchio aeroporto berlinese, il pilota neozelandese della Jaguar torna alla vittoria davanti alla Porsche di Pascal Wehrlein e alla Mahindra di ... Da gazzetta.it

E-Prix Berlino 24/25, Gara 1: Evans domina, clamoroso errore di Rowland - Mentre il neozelandese della Jaguar domina, il leader del mondiale commette un errore nel finale, consentendo a Wehrlein di recuperare in classifica ... Scrive formulapassion.it