L' omicidio di Salvatore Italiano fermato il presunto assassino | sarebbe un vicino di casa

l’omicidio di Salvatore Italiano ha scosso la comunità: nelle ultime ore, è stato fermato il presunto assassino, un vicino di casa coinvolto in un tragico episodio avvenuto ai margini della spiaggia di Ponente. L’84enne aveva avuto… Restano da chiarire i motivi di questo dramma che ha sconvolto tutti, mentre le indagini proseguono per fare luce su questa vicenda inquietante.

Fermato il presunto assassino di Salvatore Italiano, l’84enne il cui corpo senza vita è stato rinvenuto giovedì scorso alle spalle di un ristorante nei pressi della spiaggia di Ponente. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un vicino di casa, con il quale l’anziano aveva avuto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

