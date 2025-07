Roma ecco Zelezny | il nuovo Szczesny che arriva a zero dalla Juve

Roma ecco Zelezny, il nuovo Szczesny che arriva a zero dalla Juve. La Roma ha piazzato un colpo in prospettiva e lo ha fatto in punta di piedi, ma con grande lungimiranza. Il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio di Radoslaw Zelezny, portiere polacco classe 2006, svincolato dalla Juventus. Un’operazione a parametro zero, resa possibile dal mancato rinnovo con i bianconeri, che consente ai capitolini di mettere le mani su uno dei profili più interessanti del panorama giovanile europeo. Un colpo da futuro.

Un'operazione a parametro zero, resa possibile dal mancato rinnovo con i bianconeri, che consente ai capitolini di mettere le mani su uno dei profili piĂą interessanti del panorama giovanile europeo. Un colpo da anticipatori: battuta la concorrenza di Siviglia e PSG. Zelezny ha firmato un contratto quadriennale con opzione per un quinto anno, andando a riempire lo slot lasciato libero da Renato Marin, passato al Paris Saint-Germain.

Roma, il primo acquisto di Gasperini arriva dalla Juventus: chi è Zelezny - Roma inaugura una nuova era sotto la guida di Gian Piero Gasperini, puntando forte sul calciomercato.

