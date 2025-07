Il piccolo Allen scomparso a Ventimiglia sequestrata l'auto del testimone | L'ho accompagnato in macchina

La scomparsa del piccolo Allen Bernard Ganao a Ventimiglia ha scosso la comunità, lasciando molte domande senza risposta. Dopo aver accompagnato il testimone in auto, le autorità hanno sequestrato il veicolo, che potrebbe essere la chiave per chiarire i fatti. L'uomo, inizialmente dichiarato aver aiutato il bambino a attraversare a piedi, ha poi cambiato versione, sostenendo di averlo fatto salire in auto. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

È stata sequestrata l'auto del testimone che ha detto di aver aiutato il piccolo Allen Bernard Ganao (e non Alain come precedentemente detto) ad attraversare la strada a piedi. L'uomo, sentito in caserma dopo la scomparsa del bimbo a Ventimiglia, ha cambiato versione e ha affermato di aver fatto salire il minore in auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma e auto sequestrata, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni di origini filippine ma residente a Torino, e le sue misteriose sparizioni sollevano più domande che risposte.

