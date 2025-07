Nations League Antropova e Egonu super | l' Italia soffre ma batte la Turchia in 5 set

Nations League, Antropova ed Egonu scatenano l’Italvolley: un duello mozzafiato che culmina con una vittoria al cardiopalma. In un’Adeldoorn infuocata, le azzurre si confermano imbattibili, conquistando l’undicesima vittoria su 11 partite al termine di una maratona di oltre 2 ore. Un risultato che rafforza la loro leadership e fa sognare i tifosi italiani, pronti a sostenere la squadra fino alla conquista del titolo.

Ad Apeldoorn, in Olanda, nella penultima giornata della fase eliminatoria le azzurre infilano l’undicesima vittoria in altrettante partite al termine di una maratona di oltre 2 ore . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nations League, Antropova e Egonu super: l'Italia soffre, ma batte la Turchia in 5 set

In questa notizia si parla di: nations - league - antropova - egonu

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

NEW VIDEO! Guarda ora EGONU & ANTROPOVA, All points vs Belgium in VNL 2025 | Volleyball Nations League 2025 Vai su X

INSUPERABILI! L'Italia travolge anche la Serbia in Nations League. Egonu-Antropova show, Boskovic ko Vai su Facebook

Nations League, Antropova e Egonu super: l'Italia soffre, ma batte la Turchia in 5 set; LIVE Italia-Serbia 3-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: vittoria schiacciante per le azzurre! Antropova decisiva nei finali di set; Volley, l’Italia suona la nona sinfonia: Belgio travolto in Nations League, staffetta Egonu-Antropova.

Italia schiacciasassi, trascinata da super Antropova! Le Azzurre battono la Turchia al tie-break e centrano l'11° successo di fila nella VNL 2025 - break la Turchia con un'Antropova meravigliosa e si prendono l'11° vittoria di fila nella VNL 2025. Riporta eurosport.it

Italvolley da dieci e lode, 3-0 anche alla Serbia: Egonu e Antropova spingono Boskovic verso la Serie B - 0 anche alla Serbia: Egonu e Antropova spingono Boskovic verso la Serie B della Volleyball Nations League. Scrive sport.virgilio.it