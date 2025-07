Santa Marina incendio distrugge tre ettari di terreno

Il fuoco ha divorato vaste aree di natura incontaminata, lasciando dietro di sé un paesaggio annerito e un forte senso di urgenza. Questa tragedia ambientale sottolinea ancora una volta l'importanza della prevenzione e della tutela del nostro patrimonio naturale. È fondamentale agire prontamente per evitare che simili eventi si ripetano e per preservare la bellezza della nostra terra.

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nella mattinata di oggi il territorio di Santa Marina, nel Cilento, devastando circa tre ettari di vegetazione nella frazione di Poria. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno interessato una zona di macchia mediterranea e un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

