Schlein | Dazi Usa al 30%? Follia autarchica Parlo io perché se aspettiamo Meloni… – Il video

In un contesto di crescente tensione commerciale, Elly Schlein alza la voce contro i dazi USA al 30%, definendoli una follia autarchica. La leader del PD invita a negoziare rapidamente, evitando una guerra commerciale che potrebbe devastare le economie di Italia, Europa e America. È il momento di agire con decisione: perché aspettare Meloni, quando possiamo costruire un futuro più stabile e condiviso?

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2025 "Se aspettiamo che parli Meloni. Io esprimo l'auspicio che da qui al primo agosto ci sia il tempo per negoziare ed evitare una guerra commerciale che avrebbe conseguenze atroci sull'economia italiana, europea e americana. Dobbiamo far sentire la nostra voce contro questa follia autarchica". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a un evento a Roma commentando la lettera sui dazi al 30% nei confronti dell'Unione europea. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Schlein: Dazi Usa al 30%? Follia autarchica. Parlo io perché se aspettiamo Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

