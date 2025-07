Charlène di Monaco incanta in azzurro al Gala della Croce Rossa 2025 con il principe Alberto

Charlène di Monaco, splendente in un raffinato abito azzurro, ha incantato tutti al Gala della Croce Rossa 2025 insieme al principe Alberto. Tra i flash dei fotografi e l’atmosfera di eleganza, la principessa ha dimostrato ancora una volta il suo impegno e il suo stile impeccabile. Un momento di classe e solidarietà che resterà nella memoria degli invitati, confermando il ruolo di Charlène come ambasciatrice di cuore e raffinatezza.

Charlène di Monaco e il principe Alberto hanno fatto il loro ingresso al Gala della Croce Rossa Monegasca 2025 tra i flash dei fotografi. Lei ha incantato con un abito azzurro pallido, elegante e delicato, perfettamente in linea con l’atmosfera glamour e solidale della serata. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Charlène di Monaco incanta in azzurro al Gala della Croce Rossa 2025 con il principe Alberto

In questa notizia si parla di: charlène - monaco - azzurro - gala

Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Charlène di Monaco e Maria Teresa del Lussemburgo in bianco: ecco tutti i look delle reali (e non solo) alla messa di inizio pontificato di Leone XIV - Le reali e le principesse hanno sfoggiato look eleganti e variopinti alla messa di inizio pontificato di Leone XIV.