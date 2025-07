I primi cinquant' anni di Telefono amico a Messina evento al Monte di Pietà

Messina si appresta a celebrare un traguardo speciale: i primi cinquant’anni di Telefono Amico Messina, un simbolo di ascolto e solidarietà. L’evento, intitolato "50 anni di Telefono Amico Messina - Ponti di Ascolto, Strade di Parità", sarà un’occasione unica per rivivere il percorso che ha unito generazioni attraverso empatia e impegno. Un momento di riflessione e di speranza per rafforzare ancora di più la rete di solidarietà che da mezzo secolo sostiene la città.

Messina si prepara a un evento significativo per celebrare il cinquantenario di Telefono Amico Messina, associazione da mezzo secolo punto di riferimento per l'ascolto e la solidarietà. L'iniziativa, intitolata "50 anni di Telefono Amico Messina - Ponti di Ascolto, Strade di Parità", si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: messina - telefono - amico - anni

È stato arrestato il barcellonese Sebastiano Pirri per l'omicidio del figlio Angelo, trovato morto lo scorso 6 giugno in una stradina buia e isolata di Giammoro, nel Messinese, nei pressi dell'autostrada A20 Messina - Palermo. Sessantatré anni, originario di Mont Vai su Facebook

Messina si prepara a un evento significativo per celebrare il cinquantenario di Telefono Amico Messina, associazione da mezzo secolo punto di riferimento per l'ascolto e la solidarietà: l'iniziativa, intitolata '50 anni di Telefono Amico Messina - Ponti; Telefono Amico Messina compie 50 anni: il 14 luglio mostra e convegno; PORTO DI TREMESTIERI: FIRMATO FINALMENTE IL DECRETO CHE AUTORIZZA IL DRAGAGGIO..

Messina celebra 50 anni di Telefono Amico con un evento al Monte di Pietà - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. strettoweb.com scrive

Telefono Amico, tagliato il traguardo dei 60 anni - RaiNews - Telefono Amico, tagliato il traguardo dei 60 anni Lo strumento per dare un sopporto e un sostegno alle persone in difficoltà nacque il 13 maggio del 1965 15/05/2025 ... Come scrive rainews.it