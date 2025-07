Tajani a Dubrovnik | Riunificazione Balcani con Ue è priorità – Il video

A Dubrovnik, Tajani sottolinea con forza che per l’Italia i Balcani occidentali rappresentano una priorità assoluta, promuovendo l’idea di una vera e propria “riunificazione” con l’Europa anziché un semplice allargamento. Questo messaggio rivela la visione di un’Europa più unita e integrata, anche in considerazione delle sfide e delle opportunità di questa regione strategica. Un passo importante verso un futuro di stabilità e collaborazione europea.

(Agenzia Vista) Dubrovnik, 12 luglio 2025 "Per l'Italia i Balcani occidentali sono una priorità e preferisco usare la parola riunificazione con l'Europa e non allargamento", lo dice Tajani a Dubrovnik. Ministero Esteri Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

