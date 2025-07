E ora battiamo la Francia anche sui formaggi | storico sorpasso nell’export siamo i secondi al mondo

L’Italia sorprende ancora, conquistando il secondo posto mondiale nell’export di formaggi, superando Francia e Olanda. Un risultato storico, frutto di investimenti mirati, innovazione e tradizione che si riflettono in una crescita dei consumi interni e nei prezzi all’origine. La nostra passione casearia si conferma un’eccellenza globale, rafforzando il ruolo del Belpaese come leader nel settore lattiero-caseario. È un traguardo che ci spinge a puntare sempre più in alto.

L'Italia compie il sorpasso su Francia e Olanda, diventando il secondo Paese al mondo per export di formaggi. A rivelarlo sono i dati dall'ultimo rapporto "Tendenze Latte" di Ismea, che analizza l'andamento del comparto lattiero-caseario nel primo scorcio del 2025, registrando anche la crescita dei consumi interni e il miglioramento della dinamica dei prezzi all'origine. Lollobrigida: «Le aziende italiane investono, innovano senza dimenticare la tradizione e rispondono alle richieste del mercato». «I risultati del settore sono buoni, ma soprattutto cresce la fiducia tra gli allevatori. Il nostro sistema delle indicazioni geografiche permette di sviluppare valore e distribuirlo su tutta la filiera.

