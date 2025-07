Incidente con auto a Gpl fuga di gas | carreggiata autostradale chiusa e intervento dei vigili del fuoco FOTO

Un grave incidente sull'autostrada A1 al km 300 in direzione nord ha causato una fuga di gas da un'auto a GPL, portando alla chiusura temporanea della carreggiata e all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Firenze. La scena, resa più complessa dall'emergenza, ha visto i soccorritori intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la zona. La situazione rimane sotto controllo, ma le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti intorno alle 18:20 di oggi, sabato 12 luglio, sull''autostrada A1 al km. 300 in direzione nord, in seguito ad una fuga di gas a seguito di un incidente stradale tra due autovetture. Sul posto una squadra di vigili del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

