Fratoianni Avs | Meloni ha chinato la testa ma il gangster Trump annuncia dazi del 30% contro l' Ue – Il video

In un contesto internazionale turbolento, le parole di Fratoianni non lasciano spazio a fraintendimenti: Meloni ha chinato la testa, ma Trump risponde con minacce di dazi del 30% contro l’Ue e l’Italia. Una crisi economica che si fa sentire forte, soprattutto per le grandi tech. È il momento di agire e proteggere gli interessi nazionali, senza lasciarsi intimidire dai pressing esterni. La partita è appena iniziata, e il futuro dipende dalle decisioni di oggi.

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2025 "Meloni ha chinato la testa, ma non è servito a niente, il gangster Trump annuncia dazi del 30% contro l'Ue e contro l'Italia. Tassare subito le Big tec", così Fratoianni di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

