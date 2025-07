Che Italia agli European Amateur Championship | è oro! Argento per le azzurrine

L’Italia si distingue agli European Amateur Championship in Irlanda, conquistando un prestigioso oro e argento tra gli azzurrini, battendo in finale la Danimarca. È il secondo trionfo nella storia per i giovani talenti italiani, grazie a Riccardo Fantinelli, Michele Ferrero, Biagio Andrea Gagliardi, Julien Paltrinieri e Filippo Ponzano. Le azzurre, invece, si arrendono alla Spagna, dimostrando comunque il talento e la determinazione del nostro sport nazionale.

In Irlanda battuta in finale la Danimarca. È il secondo trionfo nella storia per gli azzurrini, merito di Riccardo Fantinelli, Michele Ferrero, Biagio Andrea Gagliardi, Julien Paltrinieri e Filippo Ponzano. Le azzurre si arrendono alla Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che Italia agli European Amateur Championship: è oro! Argento per le azzurrine

In questa notizia si parla di: italia - agli - european - amateur

Berrettini abbandona agli Interanzionali d’Italia 2025 per infortunio addominale - Matteo Berrettini ha dovuto ritirarsi dagli Internazionali d’Italia 2025 a causa di un infortunio addominale subito nel corso del terzo turno.

FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna. HitsLab · I Need to Travel Now. In questi mesi, il nostro arco ha viaggiato tra scuole, eventi e giornate speciali, portando con sé sorrisi, emozioni e tante frecce! Dalle scuole primarie agli eventi aperti a t Vai su Facebook

Che Italia agli European Amateur Championship: è oro! Argento per le azzurrine; Campionati Europei: tre squadre azzurre in semifinale; I team azzurri agli European Championship.

L’Italia torna campione d’Europa agli European Amateur Team Championship - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Padel, anche l'Italia agli European Games - La Gazzetta dello Sport - Fra i 29 sport della competizione in programma dal 21 giugno al 2 luglio a Cracovia (Polonia), che dopo le Olimpiadi rappresenta il ... gazzetta.it scrive