Semaforo pedonale all’incrocio di Bariola a Caronno

Un nuovo semaforo pedonale, a Caronno Pertusella, per mettere in sicurezza i pedoni. Del resto, è molto pericoloso l'attraversamento pedonale fra via Verdi-via Trieste. Il semaforo installato è privo di segnali luminosi che regolino il transito e mancano impianti semaforici. Con indicatori di direzione per gli automobilisti che, provenendo dal viale Cinque ...

