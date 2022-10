Sciopero 21 ottobre 2022 | si fermano gli aerei Ma anche treni e mezzi pubblici

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La mobilitazione coinvolge soprattutto il personale impegnato nel trasporto aereo, come confermato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. I lavoratori di Vueling organizzeranno un presidio a Fiumicino. Ryanair annuncia la cancellazione di circa 600 voli, Ita Airways di circa 200. Fermiin Veneto e Friuli Venezia Giulia. A Roma disagi per alcuni bus

