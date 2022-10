Scalvini e Okoli | l’oro di Bergamo | il successo dell’Atalanta passa anche dal vivaio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022). Fare di necessità virtù è un’arte che spesso distingue top club e squadre normali. Nel momento in cui l’Atalanta ha perso Palomino, il primo pensiero non è andato al mercato, ma alla valorizzazione delle risorse interne, leggasi Caleb, arrivato in ritiro in bilico tra prestito e permanenza come comprimario e oggi arrivato ad essere quasi insostituibile. Titolare in 9 partite su 10, il classe 2001 ha vissuto una crescita esponenziale. Ha avuto la possibilitá di giocare, sbagliare, correggere, rimediare agli errori. Senza bocciature affrettate come troppo spesso capita nel calcio italiano. D’altronde Gasperini ha sempre parlato chiaro: stare in alta classifica e competere ad alto livello è propedeutico allo sviluppo dei ragazzi: “Star così in alto e vincere queste partite per loro è motivo di crescita più veloce”, ha detto dopo il ...