(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nelle stesse ore la Santanchè si attovagliava con Matteo Renzi a Casa Cipriani, di freschissima inaugurazione. E visto che sono un po’ come il diavolo e l’acqua santa, chi dei due è pronto a saltare il fosso? Lasciamo le speculazioni gossipar/politiche, la bella notizia è di altra portata: giornali, giornaletti, settimanali latitano ma il luxury magazine POSH festeggia i suoi primi 20 anni e lo fa in grandeur. Inventato da una coppia energeticamente glam Luisa Micaletti, direttore responsabile, e Enrico Cammarota, editore, impeccabili anfitrioni. Hanno voluto la grande sala animata dalle installazioni di forte impatto dell’artista Fabrizio Plessi: enormi schermi piatti falciati da fulmini e scariche elettriche che immergevano ambiente e volti in un blu freddo mentre danzatori/performer sfioravano i corpi degli ospiti e la dj Sara Bluma in latex nero mixava suoni suggestivamente ...

Metti una sera "principesca"a Milano fra fulminate d'artista e body dj dance