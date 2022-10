Calciomercato.com

...periodo in forza all'. Il centrocampista, arrivato dall'Empoli come vice Brozovic, è finito in panchina anche dopo l'infortunio del centrocampista croato. Inzaghi gli preferiscenel ......Lautaro - Dzeko Simone Inzaghi prova a confermare anche a Firenze il momento positivo dell': ...farà da 'Brozovic'. Italiano non potrà contare su Jovic: al suo posto dovrebbe giocare ... Inter, Calhanoglu e quel feeling con la Fiorentina: di nuovo protagonista al Franchi, ma Inzaghi non chiede gol Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...