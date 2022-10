Fine settimana di pioggia | con temperature in diminuzione

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Cielo nuvoloso e qualchepreviste per oggi. Ci attende unsenza sole, con rovesci ein. Ecco le previsioni meteo di Marco Tarantola del Centro Meteorologico Lombardo. Venerdì 21 ottobre 2022 Tempo Previsto: al mattino coperto su Alpi e Prealpi con piogge deboli, molto nuvoloso o coperto in pianura. Nel pomeriggio coperto ovunque con deboli piogge in graduale estensione dai rilievi alla medio/alta pianura. In serata persistono le nubi e le piogge su Alpi, Prealpi, laghi, media e alta pianura.: massime in. In pianura minime per lo più comprese tra 14 e 16°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19°C. Zero termico in calo e intorno ...